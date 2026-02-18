DAX 25.062 -0,9%ESt50 6.049 -0,9%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,5945 -2,2%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1779 +0,0%Öl 71,35 +1,5%Gold 4.987 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Airbus 938914
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Top News
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KRONES Aktie

Kaufen
Verkaufen
KRONES Aktien-Sparplan
134,60 EUR -5,40 EUR -3,86 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,37 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 633500

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006335003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KRNNF

UBS AG

KRONES Buy

12:06 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
134,60 EUR -5,40 EUR -3,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier zog am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung das Fazit, dass die Zahlen und der Ausblick mehr oder weniger im erwarteten Rahmen liegen. Im Normalfall würde dies keine große Kursreaktion nach sich ziehen, betonte er. Allerdings erinnerte er bei Krones an den guten Lauf der Papiere im Vorfeld der Resultate./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
135,20 €		 Abst. Kursziel*:
7,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
134,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

12:06 KRONES Buy UBS AG
09:36 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 KRONES Buy Warburg Research
29.01.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

Dow Jones Vorläufige Zahlen KRONES-Aktie dennoch in Rot: Selbst gesteckte Ziele erreicht KRONES-Aktie dennoch in Rot: Selbst gesteckte Ziele erreicht
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zurück
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Minusbereich
dpa-afx ROUNDUP: Maschinenbauer Krones sieht weiter Investitionsbereitschaft der Kunden
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gefragt
dpa-afx Maschinenbauer Krones mit Zuwächsen - Sieht robuste Investitionsbereitschaft
EQS Group EQS-News: Krones setzte 2025 profitablen Wachstumskurs fort – Vorstand prognostiziert für 2026 weitere Zuwächse bei Umsatz und Ertragskraft
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verdient
EQS Group EQS-News: Krones continued profitable growth path in 2025 – Executive Board forecasts further revenue and profitability growth for 2026
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, sell
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
KRONES AG zu myNews hinzufügen