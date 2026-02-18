KRONES Aktie
Marktkap. 4,37 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier zog am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung das Fazit, dass die Zahlen und der Ausblick mehr oder weniger im erwarteten Rahmen liegen. Im Normalfall würde dies keine große Kursreaktion nach sich ziehen, betonte er. Allerdings erinnerte er bei Krones an den guten Lauf der Papiere im Vorfeld der Resultate./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
135,20 €
|Abst. Kursziel*:
7,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
134,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KRONES AG
|12:06
|KRONES Buy
|UBS AG
|09:36
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|KRONES Buy
|UBS AG
|09:36
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|KRONES Buy
|UBS AG
|09:36
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|05.11.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|04.08.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.02.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG