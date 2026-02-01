DAX aktuell

Nach der starken Wochenmitte setzt der deutsche Aktienmarkt zu einer Gegenbewegung an. Das Rekordhoch gerät dabei immer mehr außer Sichtweite.

Im Anschluss an den deutlichen Anstieg am Mittwoch ist beim DAX am Donnerstag eine Korrektur zu beobachten. Zum Handelsstart verlor das Börsenbarometer 0,32 Prozent auf 25.198,38 Punkte und rutscht im weiteren Verlauf deutlicher auf rotes Terrain. Dabei notiert der Leitindex zeitweise auch unterhalb der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke.

Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Mit einem Tageshoch von 25.315 Punkten hatte der DAX am Vortag den höchsten Stand seit Mitte Januar 2026 erreicht. Zugleich rückte damit das Rekordhoch aus diesem Jahr wieder in greifbare Nähe. Ein Rückfall unter 25.000 Punkte, wie am heutigen Donnerstag, würde diese Perspektive laut Experten vorerst wieder trüben.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed-Protokoll dämpft die Stimmung

Die bedeutenden US-Indizes präsentierten sich am Mittwoch zwar erholt, konnten ihr Niveau vom europäischen Handelsschluss jedoch nicht vollständig behaupten. Belastend wirkte insbesondere das Protokoll der Sitzung der Federal Reserve von Ende Januar, in dem auf die Risiken einer anhaltend hohen Inflation hingewiesen wurde. Die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die Fed waren zuletzt ohnehin weiter nach hinten gerückt.

