DAX25.006 -1,1%Est506.043 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 -2,4%Nas22.728 -0,1%Bitcoin56.245 -0,3%Euro1,1764 -0,2%Öl71,54 +1,7%Gold5.019 +0,8%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Airbus 938914 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Heute im Fokus
DAX zeitweise unter 25.000 Punkten -- US-Börsen schwächer -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
DAX aktuell

Börse am Donnerstag: DAX mit negativen Vorzeichen - Rücksetzer unter 25.000er-Marke

19.02.26 16:30 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX mit Rücksetzer - Rekordhoch gerät aus dem Blick | finanzen.net

Nach der starken Wochenmitte setzt der deutsche Aktienmarkt zu einer Gegenbewegung an. Das Rekordhoch gerät dabei immer mehr außer Sichtweite.

DAX 40
25.030,3 PKT -247,9 PKT -0,98%
Im Anschluss an den deutlichen Anstieg am Mittwoch ist beim DAX am Donnerstag eine Korrektur zu beobachten. Zum Handelsstart verlor das Börsenbarometer 0,32 Prozent auf 25.198,38 Punkte und rutscht im weiteren Verlauf deutlicher auf rotes Terrain. Dabei notiert der Leitindex zeitweise auch unterhalb der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke.

Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Mit einem Tageshoch von 25.315 Punkten hatte der DAX am Vortag den höchsten Stand seit Mitte Januar 2026 erreicht. Zugleich rückte damit das Rekordhoch aus diesem Jahr wieder in greifbare Nähe. Ein Rückfall unter 25.000 Punkte, wie am heutigen Donnerstag, würde diese Perspektive laut Experten vorerst wieder trüben.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed-Protokoll dämpft die Stimmung

Die bedeutenden US-Indizes präsentierten sich am Mittwoch zwar erholt, konnten ihr Niveau vom europäischen Handelsschluss jedoch nicht vollständig behaupten. Belastend wirkte insbesondere das Protokoll der Sitzung der Federal Reserve von Ende Januar, in dem auf die Risiken einer anhaltend hohen Inflation hingewiesen wurde. Die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die Fed waren zuletzt ohnehin weiter nach hinten gerückt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

16:30Börse am Donnerstag: DAX mit negativen Vorzeichen - Rücksetzer unter 25.000er-Marke
16:16Porsche, Nio, Tesla, Meta, Infineon, Quantum Systems, Bayer - das war Donnerstag, 19.02.2026
15:57DAX aktuell: DAX am Donnerstagnachmittag leichter
15:05Trotz Krise: Unternehmen erhöhen Dividenden für Aktionäre
15:02Nio Deutschland GmbH: Angriff auf Audi, BMW und Mercedes stockt
14:33Aktien Frankfurt: Risikoscheu steigt - 25.000 Punkte im Dax wieder in Gefahr
13:56Merck Discloses Positive Data For Respiratory Syncytial Virus Antibody Treatment, Seeks FDA Nod For Broader Child Use
13:55FMC Technologies (FTI) Tops Q4 Earnings Estimates
