DAX 24.602 -0,9%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.482 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,98 +1,8%Gold 5.533 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Continental-Aktie: UBS AG vergibt Buy Continental-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Steyr Motors: Auftragsflut hält an Steyr Motors: Auftragsflut hält an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KRONES Aktie

Kaufen
Verkaufen
KRONES Aktien-Sparplan
141,00 EUR -0,20 EUR -0,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,49 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 633500

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006335003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KRNNF

Deutsche Bank AG

KRONES Buy

13:21 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
141,00 EUR -0,20 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 172 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte neue Rekorde bei Umsatz und operativem Ergebnis erzielt haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Februar anstehenden Eckdaten zum Geschäftsjahr 2025. Die Kapazitätsauslastung dürfte hoch geblieben sein./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
141,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,02%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

13:21 KRONES Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 KRONES Buy UBS AG
13.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagvormittag behauptet
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag leichter
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag auf rotem Terrain
finanzen.net MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net KRONES-Aktie: in enger Beziehung verkauft Anteile
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Verkauf
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Jefferies wirbelt Tech-Werte auf: Aktien von ATOSS und PVA TePla im Hoch - SMA Solar stürzt ab
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, sell
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Krones has a good start into 2025 and continues its profitable growth path
RSS Feed
KRONES AG zu myNews hinzufügen