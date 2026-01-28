Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 172 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte neue Rekorde bei Umsatz und operativem Ergebnis erzielt haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Februar anstehenden Eckdaten zum Geschäftsjahr 2025. Die Kapazitätsauslastung dürfte hoch geblieben sein./ag/mis

