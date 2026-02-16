DAX 25.062 -0,9%ESt50 6.049 -0,9%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,5990 -2,2%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1779 +0,0%Öl 71,35 +1,5%Gold 4.987 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Airbus 938914
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Top News
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Santander Aktie

Kaufen
Verkaufen
Santander Aktien-Sparplan
10,68 EUR -0,05 EUR -0,47 %
STU
9,35 GBP +0,08 GBP +0,82 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 152,81 Mrd. EUR

KGV 11,07
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 858872

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113900J37

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BCDRF

UBS AG

Santander Buy

12:26 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,68 EUR -0,05 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach Branchendaten zu US-Autokreditverbriefungen mit einem Kursziel von 11,70 Euro auf "Buy" belassen. Es gebe Anzeichen einer gewissen Verschlechterung, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochnachmittag. Ein im Vorjahresvergleich geringerer saisonaler Rückenwind sei kein guter Start ins Jahr./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 13:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,73 €		 Abst. Kursziel*:
9,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,55%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

12:26 Santander Buy UBS AG
16.02.26 Santander Buy UBS AG
13.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Santander stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will US-Bank Webster kaufen - Gewinn steigt 2025
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden Dollar kaufen
dpa-afx Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
Benzinga P/E Ratio Insights for Banco Santander
Zacks Banco Santander-Brazil (BSBR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Financial Times How Santander took a $12bn gamble on cracking the US
Benzinga Earnings Breakdown: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander: Q4 Earnings Insights
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Assessment
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
Benzinga Insights into Banco Santander Q4 Earnings
RSS Feed
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) zu myNews hinzufügen