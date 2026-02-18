DAX 25.008 -1,1%ESt50 6.039 -1,1%MSCI World 4.535 -0,1%Top 10 Crypto 8,5250 -3,0%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.170 -0,4%Euro 1,1763 -0,2%Öl 71,60 +1,8%Gold 4.995 +0,4%
GSK Aktie

25,69 EUR -0,04 EUR -0,16 %
STU
23,29 CHF -0,32 CHF -1,37 %
BRX
Marktkap. 103,38 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Deutsche Bank AG

GSK Hold

13:11 Uhr
GSK Hold
GSK PLC Registered Shs
25,69 EUR -0,04 EUR -0,16%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Während die jüngste Kursdynamik auf ein erfolgreicheres Jahr in klinischer und kommerzieller Hinsicht hindeute, umfassten die für den Pharmakonzern relevanten Ereignisse 2026 seines Wissens nach nur entscheidende Studienergebnisse für Bepirovirsen/Camlipixant sowie die Markteinführung von Blenrep/Exdensur, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,47 £		 Abst. Kursziel*:
-15,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,65 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

