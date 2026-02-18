GSK Aktie
Marktkap. 103,38 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Während die jüngste Kursdynamik auf ein erfolgreicheres Jahr in klinischer und kommerzieller Hinsicht hindeute, umfassten die für den Pharmakonzern relevanten Ereignisse 2026 seines Wissens nach nur entscheidende Studienergebnisse für Bepirovirsen/Camlipixant sowie die Markteinführung von Blenrep/Exdensur, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Hold
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,47 £
|Abst. Kursziel*:
-15,43%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,65 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|13:11
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
