Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,05 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Nick Housden in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick impliziere etwas niedrigere Margen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,52 €
|Abst. Kursziel*:
14,89%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
43,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,20%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|10:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:31
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
