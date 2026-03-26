Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,54 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Nutzfahrzeugproduktion sei 2026 eher schwach in das Jahr gestartet, schrieb Chad Dillard in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung von Nachfragesignalen des Monats Februar. Die Lagerbestände blieben hoch, was in der Branche voraussichtlich zu Preisdruck führen werde./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
40,68 €
|Abst. Kursziel*:
-16,42%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
40,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,44%
|
Analyst Name:
Chad Dillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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