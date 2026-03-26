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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

11:56 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Nutzfahrzeugproduktion sei 2026 eher schwach in das Jahr gestartet, schrieb Chad Dillard in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung von Nachfragesignalen des Monats Februar. Die Lagerbestände blieben hoch, was in der Branche voraussichtlich zu Preisdruck führen werde./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
40,68 €		 Abst. Kursziel*:
-16,42%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
40,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,44%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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