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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

12:41 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,13 EUR 0,55 EUR 1,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
41,47 €		 Abst. Kursziel*:
-10,78%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
41,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,04%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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