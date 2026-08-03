Daimler Truck Aktie
46,32 EUR -1,65 EUR -3,44 %
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Marktkap. 36,78 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
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Daimler Truck Outperform
10:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
46,32 EUR -1,65 EUR -3,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Lkw-Konzerns sei mau ausgefallen, schrieb Nick Housden am Freitag. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
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Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
48,96 €
|Abst. Kursziel*:
6,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
46,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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