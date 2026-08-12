HelloFresh Aktie
Marktkap. 499,25 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der vergleichbare Umsatz liege knapp unter und das operative Ergebnis (aEbitda) im Rahmen der vom Kochboxenanbieter veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Umsatzentwicklung bei Fertiggerichten sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
4,70 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,36 €
|Abst. Kursziel*:
39,96%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,75%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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