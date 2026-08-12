UBS AG

HelloFresh Neutral

12:01 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der vergleichbare Umsatz liege knapp unter und das operative Ergebnis (aEbitda) im Rahmen der vom Kochboxenanbieter veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Umsatzentwicklung bei Fertiggerichten sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE