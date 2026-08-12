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AI Analyse

Deutsche Bank AG

MTU Aero Engines Buy

09:56 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal von 428 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts mit Wartung und Reparatur, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Flugzeugturbinen habe auch von gelösten Problemen des Partners Pratt & Whitney profitiert./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
380,30 €		 Abst. Kursziel*:
14,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
379,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,53%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
391,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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