MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 16,17 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 350 auf 275 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sell
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
291,70 €
|Abst. Kursziel*:
-5,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
289,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,01%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
394,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|10:16
|MTU Aero Engines Sell
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|Deutsche Bank AG
|10:16
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|22.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
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|Deutsche Bank AG
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|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
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|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
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|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
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|25.02.26
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|Warburg Research