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MTU Aero Engines Aktie

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Marktkap. 16,17 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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WKN A0D9PT

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ISIN DE000A0D9PT0

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Symbol MTUAF

UBS AG

MTU Aero Engines Sell

10:16 Uhr
MTU Aero Engines Sell
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
289,50 EUR -10,80 EUR -3,60%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 350 auf 275 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sell

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
291,70 €		 Abst. Kursziel*:
-5,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
289,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,01%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
394,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
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EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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