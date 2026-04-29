MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 15,46 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Equal Weight" belassen. Milene Kerner betonte am Donnerstag in ihrem Kommentar zum ersten Quartal, dass das Konjunkturumfeld für die Aktien des Triebwerkbauers der entscheidende Faktor bleibe. Konkurrenten hätten zuletzt die Messlatte höher gelegt und so sei die Entwicklung bei MTU im Ersatzteilbereich als eher schwach zu bewerten. Positiv seien das Wachstum im Militärbereich und der Free Cashflow./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Equal Weight
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
415,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
287,80 €
|Abst. Kursziel*:
44,20%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
289,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,30%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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