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Marktkap. 15,46 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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Symbol MTUAF

Barclays Capital

MTU Aero Engines Equal Weight

10:51 Uhr
MTU Aero Engines Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
289,60 EUR 6,70 EUR 2,37%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Equal Weight" belassen. Milene Kerner betonte am Donnerstag in ihrem Kommentar zum ersten Quartal, dass das Konjunkturumfeld für die Aktien des Triebwerkbauers der entscheidende Faktor bleibe. Konkurrenten hätten zuletzt die Messlatte höher gelegt und so sei die Entwicklung bei MTU im Ersatzteilbereich als eher schwach zu bewerten. Positiv seien das Wachstum im Militärbereich und der Free Cashflow./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Equal Weight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
415,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
287,80 €		 Abst. Kursziel*:
44,20%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
289,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,30%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy
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EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
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