AXA Aktie
Marktkap. 82,81 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der französische Versicherer habe erneut seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierzu habe unter anderem die breite Marktpositionierung im Schaden- und Unfallgeschäft beigetragen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Outperform
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
41,60 €
|Abst. Kursziel*:
15,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
41,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,08%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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