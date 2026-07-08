MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 19,83 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 275 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Dass der Triebwerksbauer mit den Quartalszahlen am 30. Juli den Ausblick anheben werde, sei sehr wahrscheinlich und schon weitgehend eingepreist, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwoch in seinem Ausblick. Damit überwögen für die Aktien moderate Risiken. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf sein gestiegenes Vertrauen in die langfristige Branchenentwicklung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sell
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
354,40 €
|Abst. Kursziel*:
-12,53%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
357,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,34%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
378,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|08:31
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|08.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|08.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research