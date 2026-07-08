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MTU Aero Engines Aktie

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357,70 EUR +1,60 EUR +0,45 %
STU
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MTU Aero Engines jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 19,83 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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Symbol MTUAF

UBS AG

MTU Aero Engines Sell

08:31 Uhr
MTU Aero Engines Sell
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
357,70 EUR 1,60 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 275 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Dass der Triebwerksbauer mit den Quartalszahlen am 30. Juli den Ausblick anheben werde, sei sehr wahrscheinlich und schon weitgehend eingepreist, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwoch in seinem Ausblick. Damit überwögen für die Aktien moderate Risiken. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf sein gestiegenes Vertrauen in die langfristige Branchenentwicklung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sell

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
354,40 €		 Abst. Kursziel*:
-12,53%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
357,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,34%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
378,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

08:31 MTU Aero Engines Sell UBS AG
08.07.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
24.06.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Joint Venture Airbus und MTU gründen JV für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Triebwerk - Aktien unter Druck Airbus und MTU gründen JV für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Triebwerk - Aktien unter Druck
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag auf rotem Terrain
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finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit roter Tendenz
dpa-afx Airbus und MTU wollen Brennstoffzellen-Triebwerk entwickeln
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX verliert am Dienstagnachmittag
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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