Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:26 um 0,95 Prozent auf 62.845,33 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 62.256,74 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,2 Prozent aufweist und bei 8,21 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 0,46 Prozent stärker bei 43,82 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 43,61 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 0,53 Prozent auf 1.751,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.742,32 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,52 Prozent stärker bei 236,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 235,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,090 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 1,093 US-Dollar beziffert.

Zudem legt Monero zu. Um 0,03 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 320,33 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 320,25 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1666 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1680 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1809 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1810 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3310 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3284 US-Dollar.

Nach 568,24 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Donnerstagmittag um 0,47 Prozent auf 570,93 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0726 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0722 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (77,77 US-Dollar) geht es um 0,26 Prozent auf 77,97 US-Dollar nach oben.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 3,56 Prozent auf 6,693 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,462 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,44 Prozent auf 7,733 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 7,623 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 1,79 Prozent auf 0,7220 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,7093 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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