DAX 24.932 +0,1%ESt50 6.240 +0,6%MSCI World 4.818 +0,1%Top 10 Crypto 8,2015 +1,6%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 55.009 +0,9%Euro 1,1427 +0,1%Öl 77,29 -2,8%Gold 4.108 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- Intel, BYD, NVIDIA, SpaceX, SK hynix, DEUTZ im Fokus
Top News
RWE-Aktie unbeeindruckt: Experte hebt Kursziel an RWE-Aktie unbeeindruckt: Experte hebt Kursziel an
Südzucker-Aktie im Plus: Konzern mit Ergebnissprung - Umsatzprognose angehoben Südzucker-Aktie im Plus: Konzern mit Ergebnissprung - Umsatzprognose angehoben
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SCHOTT Pharma Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
20,25 EUR +1,41 EUR +7,48 %
STU
finanzen.net zero
SCHOTT Pharma jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,77 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3ENQ5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STTPF

Deutsche Bank AG

SCHOTT Pharma Buy

10:51 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
20,25 EUR 1,41 EUR 7,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten des Pharmaindustrie-Zulieferers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er habe die Aktie zwar kürzlich in Erwartung eines beschleunigten Wachstums hochgestuft, sei jedoch positiv überrascht vom Ausmaß der übertroffenen Erwartungen sowie vom angehobenen Jahresausblick und sehe darin einen wesentlichen Kurstreiber./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,58%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

10:51 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
09:16 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 SCHOTT Pharma Outperform RBC Capital Markets
06.07.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

finanzen.net Ziele höher SCHOTT Pharma-Aktie zieht kräftig an: Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben SCHOTT Pharma-Aktie zieht kräftig an: Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 17,30 Euro
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma haussiert am Vormittag
dpa-afx ROUNDUP: Schott Pharma erhöht Prognose nach starkem Quartal - Aktie springt an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Schott Pharma auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 21 Euro
dpa-afx Schott Pharma erhöht Prognosen für Gesamtjahr nach starkem Quartal
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma veröffentlicht vorläufige Q3-Eckdaten und hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 an
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma publishes preliminary Q3 key figures and raises 2026 revenue and earnings guidance
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma mit robustem erstem Halbjahr und starkem Cashflow
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed
EQS Group EQS-News: Successful Annual General Meeting for SCHOTT Pharma: All resolutions approved
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
RSS Feed
SCHOTT Pharma zu myNews hinzufügen