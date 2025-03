DAX heute

Höhere US-Zölle auf Autos aus der Europäischen Union haben den DAX am Donnerstag fallen lassen.

Der DAX ging an der Frankfurter Börse mit einem Abschlag von 1,16 Prozent auf 22.574,46 Punkte in die Donnerstagssitzung und blieb im Verlauf angeschlagen. Er ging 0,7 Prozent niedriger bei 22.678,74 Zählern in den Feierabend.

Am 18. März hatte der DAX mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der Leitindex bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

US-Zölle dürften deutsche Autowerte hart treffen

Dass US-Präsident Trump zum 3. April die schon früher angedrohten Auto-Importzölle in Kraft setzen will, sorge am deutschen Aktienmarkt für Nervosität, hieß es bereits im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Dazu kämen die stockenden Koalitionsgespräche in Berlin.

Die Aktien der Autobauer Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz geraten deutlich unter Druck. Sie dürften noch stärker als die europäische Konkurrenz unter den Zöllen von 25 Prozent leiden.

Der Broker Index Radar betonte indes, mit den nun verkündeten Autozöllen "ist die Katze zumindest teilweise aus dem Sack". Dass die neuen Zölle für Einfuhren aus Kanada und Mexiko nur auf den dort geschaffenen Mehrwert erhoben würden, entlaste die deutschen Autobauer etwas.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX