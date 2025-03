Trum verkündet Zölle auf Autoimporte: Asiens Börsen uneinheitlich -- MFE plant ProSiebenSat.1-Übernahme - aber nur zum Mindestpreis -- secunet Security Networks bekommt 2026 neuen Chef

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte deutlich schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung höher, drehte anschließend jedoch ins Minus und fiel dabei sogar unter die 23.000-Punkte-Marke. Er beendete die Sitzung 1,17 Prozent tiefer bei 22.839,03 Zählern.

Der TecDAX verbuchte ebenfalls Verluste, nachdem er fester gestartet war. Letztendlich schloss er 1,79 Prozent schwächer bei 3.729,51 Punkten.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners bemerkte gemäß dpa-AFX, dass die Erholung des DAX am Vortag von den geringsten Umsätzen seit fünf Wochen begleitet wurde. "Das zeigt, dass die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger aktuell eher abwartet. Die Ungewissheit vor der Verkündung der neuen US-Zölle ist vielen zu hoch, um jetzt in den Markt einzusteigen. Gerade Zölle gegen Autos könnten viele DAX-Unternehmen empfindlich treffen", so Altmann. Stichtag soll der zweite April sein.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken