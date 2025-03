US-Zölle

Der Luxussportwagenbauer Ferrari will im Zuge der zusätzlichen Zölle für den Import in die USA dort seine Verkaufspreise anheben.

In Abstimmung mit dem Händlernetzwerk würden die neuen Einfuhrbedingungen zu Preiserhöhungen von bis zu zehn Prozent führen, teilten die Italiener am Donnerstag in Maranello mit. Für die Autos, die bereits bestellt und bis zum 2. April importiert würden, ändere sich nichts, ebenso nicht für bestimmte Modellfamilien.

Die Finanzprognosen für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Die Margen des operativen Ergebnisses (Ebit und Ebitda) könnten sich jedoch um einen halben Prozentpunkt verschlechtern. Die Ferrari-Aktie drehte in Mailand ins Plus und notierte zuletzt knapp 1 prozent höher. Zuvor hatte sie um bis zu 2,8 Prozent nachgegeben.

Die Aktien von Ferrari haben am Donnerstagnachmittag im schwachen Branchenumfeld frischen Schwung erhalten und einen Erholungskurs eingeschlagen. Sie legten im NYSE-Handel zuletzt um 1,62 Prozent auf 420,43 US-Dollar zu. Nach einem Rekordhoch Mitte Februar ging es für die Aktie fast nur noch abwärts. An diesem Morgen hatten sie den tiefsten Stand seit August 2024 erreicht.

Bernstein belässt Ferrari auf 'Outperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Ferrari fertige seine begehrten Fahrzeuge allesamt im italienischen Maranello und werde somit von den Importzöllen der USA voll erwischt, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Andererseits dürften sich Ferrari-Käufer in den USA auch höhere Preise leisten können, vermutete der Experte. Zumal die Werte der schon in den Garagen in den USA stehenden Fahrzeuge nun noch zusätzlich an Wert gewinnen dürften.

