Milliardenbewertung

Der schweizerische Nahrungsmittelkonzern Nesestoren über einen Einstieg bei seiner Wassersparte.

Die Sparte könnte dabei mit rund fünf Milliarden Euro bewertet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Zu den Interessenten gehörten die Investmentfirmen PAI Partners und Bain Capital. Auch die Unternehmen Clayton Dubilier & Rice sowie KKR & Co (KKRCo) würden sich das Geschäft ansehen. Bei einer Transaktion könnte Nestlé laut den Kreisen einen Anteil an der Sparte behalten.

Nestlé werde nun wahrscheinlich in den kommenden Tagen Investmentbanken als Berater bestimmen, hieß es weiter. Die Verhandlungen seien zudem noch im Gang und es sei nicht sicher, ob sie zu einem Ergebnis führten. Gegenüber Bloomberg wollten weder Vertreter von Nestlé noch der genannten Private-Equity-Unternehmen den Bericht kommentieren.

Nestlé-Chef Laurent Freixe hatte im vergangenen November angekündigt, dass der Nahrungsmittelkonzern Partnerschaften für die als "Sorgenkind" geltende Wassersparte suche. Seit Anfang 2025 wird diese, zu der bekannte Marken wie Perrier, San Pellegrino und Vittel gehören, zudem als separate Einheit geführt.

Nestlé führt bereits seit 2016 mit PAI Partners ein Gemeinschaftsunternehmen im Glacé-Geschäft unter dem Namen Froneri. 2023 gründeten die beiden Gesellschaften zudem ein Gemeinschaftsunternehmen für das europäische Tiefkühlpizza-Geschäft.

Im Schweizer Handel an der SIX zeigts ich die Nestlé-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,48 Prozent höher bei 89,36 Franken.

