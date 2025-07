Kursentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag auf grünem Terrain

14.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 77,20 CHF zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 77,20 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 77,38 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,91 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 603.088 Nestlé-Aktien den Besitzer. Am 23.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,08 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF am 20.12.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 5,67 Prozent wieder erreichen. Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,50 CHF. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,35 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie tiefer: Durchsuchung bei Nestlé wegen behandeltem Mineralwasser - Nestlé gibt Entwarnung SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient Juni 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

