Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 76,81 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 76,81 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,73 CHF aus. Bei 76,91 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 76.574 Nestlé-Aktien.

Am 23.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,08 CHF an. Gewinne von 23,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 5,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,50 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,35 CHF je Aktie belaufen.

