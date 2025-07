Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 77,52 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 77,52 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 77,47 CHF. Mit einem Wert von 77,65 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 98.672 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2024 erreicht. 22,65 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,82 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 86,50 CHF angegeben.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,35 CHF fest.

