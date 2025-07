MÄRKTE EUROPA/Börsen auf Erholungskurs - Novo Nordisk stürzen ab

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Nach den Verlusten zum Wochenstart haben sich die europäische Aktienmärkte am Dienstag erholt. Nach der ersten Ernüchterung und Enttäuschung über das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA überwog nun die Erkenntnis, dass zumindest der Worst Case vermieden wurden und ein Unsicherheitsfaktor zunächst ausgeräumt ist. Stützend wirkten auch insgesamt besser als erwartet ausgefallene Unternehmenszahlen.

Nach Einschätzung von JP Morgan dürfte sich die Einigung sogar positiv auf den Wirtschaftsausblick in Europa auswirken. Die Analysten begründen dies mit der strategischen Reaktion Europas auf die Herausforderungen in den Handelsbeziehungen. Sie hätten paradoxerweise einen Wendepunkt bei den europäischen Fiskalausgaben ausgelöst. Unter anderem gebe es nun in Deutschland, wo seit Jahrzehnten eine strikt konservative Haushaltspolitik verfolgt worden sei, ein erhebliches Wirtschaftspaket.

Der DAX gewann 1,0 Prozent auf 24.217 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,7 Prozent nach oben. Am Devisenmarkt wertete der Euro weiter ab auf 1,1534 Dollar, auch, weil nach Ansicht von Marktteilnehmern nach dem Handelsabkommen die Zinssenkungsszenarien für die Eurozone eher zugenommen haben. Die US-Notenbank dürfte dagegen zunächst zuwarten.

Philips profitiert von Handelsabkommen - Kursdebakel bei Novo Nordisk

Philips stiegen nach dem Geschäftsausweis um 9,3 Prozent. Das niederländische Medizintechnikunternehmen hob seine Ziele für Margen und Cashflow in diesem Jahr an und senkte zugleich die Schätzung für die finanziellen Folgen der Zölle.

Positiv aufgenommen wurden auch die Geschäftszahlen von Air Liquide (+1,7%). Der französische Hersteller von Industriegasen schnitt im zweiten Quartal etwas besser ab als erwartet. Der Jahresausblick wurde bestätigt.

Ein Kursdebakel erlebten Novo Nordisk nach einer erneuten Gewinnwarnung. Der Kurs stürzte um 23,1 Prozent ab und hat sich seit Jahresbeginn halbiert. Die Dänen bekommen den hohen Wettbewerbsdruck bei Abnehm-Medikamenten in den USA durch Nachahmerprodukte für seinen ehemaligen Kassenfüller Wegovy zu spüren. Novo Nordisk senkte seinen Umsatz- und Gewinnausblick für das Gesamtjahr deutlich. gekürzt. Die Aktie bricht um über 20 Prozent ein. Astrazeneca zogen in London derweil um 3,4 Prozent an, gestützt von übertroffenen Erwartungen.

Rund läuft es beim Brillenhersteller Essilorluxottica, der mittlerweile auch auf KI setzt. Die Aktien legte um 6,9 Prozent zu. Essilorluxottica erwartet eine Beschleunigung des Umsatzwachstums in den USA.

Suss Microtec brechen ein

Am deutschen Markt stürzten Suss Microtec um gut 20 Prozent ab. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie hatte mit einer deutlich gesenkten Margenprognose für eine negative Überraschung gesorgt. Für Teamviewer ging es dagegen um 5,2 Prozent nach oben. Das bereinigte operative Ergebnisse des Softwareunternehmens war etwas ausgefallen als gedacht dank einer verbesserten Gewinnmarge. Positiv kommentiert wurden auch die Geschäftszahlen des Immobilienfinanzierers Hypoport. Die Aktie konnte anfängliche Tagesgewinne indes nicht halten und schloss 0,8 Prozent niedriger.

Heidelberger Druckmaschinen schossen um gut 35 Prozent nach oben. Treiber war die Nachricht einer strategischen Partnerschaft mit dem Rüstungszulieferer Vincorion. Das sorgte auch wieder für Kaufinteresse im Rüstungssektor. Im DAX verteuerten sich Rheinmetall um 3,5 Prozent und waren damit Tagesgewinner mit MTU, die von einer Hochstufung profitierten. Im MDAX stiegen Hensoldt ähnlich stark und Renk um knapp 2 Prozent.

Der Waferhersteller Siltronic senkte seine Umsatzprognose. Dass das zweite Quartal gewinnseitig besser ausfiel als erwartet, stützte nicht, zumal der gedämpfte Jahresausblick für einen Gewinne unter Vorjahr bestätigt wurde. Siltronic fielen um 8,9 Prozent.

K+S schlossen nach enttäuschenden Geschäftszahlen 10,2 Prozent tiefer.

