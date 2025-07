Erwartungen & Analystenblick

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Bilanz für das zweite Quartal 2025, und die Markterwartungen sind deutlich.

• Novo Nordisk wird am 6. August 2025 die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen

• Analysten erwarten einen Anstieg bei Gewinn und Umsatz für das Quartal und das Geschäftsjahr

• Zwei aktuelle Analysen von UBS und Deutsche Bank bestätigen ihre "Buy"-Ratings und sehen weiteres Wachstumspotenzial



Spannung vor den Q2-Zahlen von Novo Nordisk

Novo Nordisk wird ihre Bilanz für das zweite Quartal 2025 am 6. August 2025 veröffentlichen. Eine mittlere Schätzung von elf Analysten prognostiziert für das letzte Quartal zum 30. Juni 2025 einen Gewinn pro Aktie von 6,002 DKK, was einen Anstieg gegenüber den 4,500 DKK des Vorjahres darstellt. Die Umsatzerlöse werden von 13 Analysten im Durchschnitt auf 77,059 Milliarden DKK geschätzt, verglichen mit 68,060 Milliarden DKK im Vorjahr.

Aktuelle Analystenstimmen vor Bilanzvorlage

Zwei aktuelle Analysen, die am Freitag veröffentlicht wurden, geben Einblicke in die Einschätzungen zu Novo Nordisk. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston schrieb am Freitag, dass der Anteil von Novos Wegovy an den Verschreibungen von Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse in der Vorwoche leicht rückläufig gewesen sei. Die Erstverschreibungen hätten hingegen zugelegt, und zwar zu gleichen Teilen bei Novo und dem US-Konkurrenten Eli Lilly.

Ebenfalls am Freitag veröffentlichte Deutsche Bank Research eine Analyse von Emmanuel Papadakis, der ebenfalls ein "Buy"-Rating für Novo Nordisk ausspricht und ein Kursziel von 750 dänischen Kronen festlegt. Papadakis schrieb in seiner Einschätzung, dass eine Anpassung der Jahreszielspannen durch den Pharmakonzern unwahrscheinlich sei. Die oberen Enden dieser Zielspannen könnten jedoch etwas reduziert werden.

Am Freitag beendete die Novo Nordisk-Aktie den Handel in Kopenhagen bei 414,60 DKK und hat somit noch Luft nach oben. Am Montag geht es 0,66 Prozent auf 417,35 DKK nach oben. Wie sich die Vorlage der Quartalszahlen auf den Aktienkurs auswirken werden, der im laufenden Jahr bereits um rund 33 Prozent gesunken ist, bleibt abzuwarten.

