Handel in Zürich: SPI beendet den Handel in der Verlustzone

Index-Performance

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SPI gab im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent auf 16.701,99 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,149 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,258 Prozent schwächer bei 16.703,57 Punkten, nach 16.746,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16.658,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16.780,02 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.447,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, erreichte der SPI einen Stand von 15.705,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 16.153,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 7,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17.386,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.361,69 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 25,22 Prozent auf 7,20 CHF), Perrot Duval SA (+ 11,00 Prozent auf 55,50 CHF), Xlife Sciences (+ 9,66 Prozent auf 22,70 CHF), lastminutecom (+ 7,00 Prozent auf 16,05 CHF) und Kudelski (+ 5,63 Prozent auf 1,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Cicor Technologies (-8,13 Prozent auf 186,50 CHF), Carlo Gavazzi (-6,15 Prozent auf 183,00 CHF), Addex Therapeutics (-3,33 Prozent auf 0,06 CHF), Ascom (-3,06 Prozent auf 3,80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-2,38 Prozent auf 27,90 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4.489.207 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,379 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

2025 hat die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die BB Biotech-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

