Aufschläge in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Kaum verändert zeigte sich der DAX heute.

Am Montag schloss der DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 24.298,18 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,129 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 24.309,39 Punkte an der Kurstafel, nach 24.289,51 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.335,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.191,63 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der DAX einen Wert von 23.350,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der DAX bei 21.205,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 18.171,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 21,34 Prozent. Bei 24.639,10 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell BASF (+ 2,33 Prozent auf 43,49 EUR), EON SE (+ 1,93 Prozent auf 16,34 EUR), Vonovia SE (+ 1,89 Prozent auf 28,64 EUR), RWE (+ 1,84 Prozent auf 37,14 EUR) und Daimler Truck (+ 1,57 Prozent auf 40,67 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,55 Prozent auf 45,23 EUR), Sartorius vz (-1,37 Prozent auf 202,30 EUR), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 1.815,00 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 27,53 EUR) und QIAGEN (-0,86 Prozent auf 41,05 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.379.715 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308,037 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

2025 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Porsche Automobil vz-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net