Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag höher

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1.761,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.762,00 EUR. Bei 1.750,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 4.953 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 9,41 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,50 EUR am 06.08.2024. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 302,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,43 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.842,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,79 Prozent auf 2,31 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,95 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

