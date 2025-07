Positive Bewertungen

Rüstungsaktien gehören weiter zu den Anlegerlieblingen. Doch nicht alle Branchenvertreter bekommen von Analysten neue Kursziele verpasst.

• Rheinmetall profitiert von positiver DZ-Bank-Analyse und NATO-Ausgabenplänen

• RENK erhält gleich zwei Kurszielanhebungen durch Deutsche Bank und Berenberg

• HENSOLDT bleibt ohne konkrete Analystenimpulse



Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Während die Titel des Branchenprimus Rheinmetall auf XETRA 0,63 Prozent auf 1.765 Euro zulegen, geht es für RENK marginale 0,04 Prozent abwärts auf 71,10 Euro und HENSOLDT-Aktien geben zur Wochenmitte zeitweise um 0,60 Prozent auf 99,70 Euro nach.

DZ Bank lobt die Rheinmetall-Aussichten

Dabei wirkt insbesondere bei Rheinmetall offenbar eine Analystenstimme nach: Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 1.985 Euro belassen. Dabei verwiesen die Experten insbesondere auf das neue NATO-Ziel für die Verteidigungsausgaben. Damit seien die Weichen für stark steigende Ausgaben in diesem Bereich gestellt, so DZ-Bank-Analyst Holger Schmidt in einer Branchenstudie.

Europäische Rüstungskonzerne sieht der Experte dabei als besonders wahrscheinliche Profiteure, denn die europäischen Nato-Staaten hätten bei den Ausrüstungsinvestitionen gespart und müssten jetzt Versäumtes zügig nachholen, betont er. Zudem müssten die an die Ukraine gelieferten Bestände wieder aufgefüllt werden. Dabei nannte er explizit Rheinmetall mit seinem breiten Portfolio etwa an Waffen, Munition, Luftabwehr und Raketen als einen möglichen Hauptauftragnehmer.

Auch RENK im Analystenfokus