Positive Schlagzeilen zum Handelskonflikt hieven die Wall Street am Mittwoch nach oben. Es geht in Richtung neuer Bestmarken.

Der Dow Jones ging mit einem Aufschlag von 0,36 Prozent bei 44.661,12 Zählern in den Tag und gewinnt dann weiter hinzu. Sein Allzeithoch liegt derzeit noch bei 45.073,63 Einheiten und wurde im Dezember markiert.

Der NASDAQ Composite bewegt sich etwas oberhalb der Nulllinie, nachdem er 0,35 Prozent fester bei 20.966,47 Punkten gestartet war. Der Techwerte-Index hatte erst am Montag bei 21.077,37 Zählern.

Zum Handelsstart ging es für den S&P 500 um 0,27 Prozent auf 6.326,90 Einheiten hoch. Danach bleibt er auf grünem Terrain. Die bisherige Bestmarke liegt bei 6.336,08 Punkten.

Hoffnung auf Lösung im Zollstreit treibt an

Die USA und Japan haben ein Handelsabkommen geschlossen, wie US-Präsident Donald Trump bekanntgab. Das Niveau der sogenannten reziproken US-Zölle für das Land soll auf 15 Prozent festgesetzt werden. Auch mit den Philippinen wurde ein Handelsabkommen geschlossen. Während der japanische Aktienmarkt auf die höchsten Stände seit Juli 2024 nach oben schoss, hält sich die Begeisterung am US-Markt in Grenzen. Denn ein Abkommen mit der EU lässt weiter auf sich warten, auch wenn US-Präsident Donald Trump dieses für die nächsten Tage in Aussicht stellte.

Tesla, Alphabet und IBM vor Bilanzen im Fokus

"Nachrichten über ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan fördern den Optimismus unter Investoren, dass weitere Vereinbarungen getroffen werden könnten, bevor Strafzölle in Kraft treten", erläutert Marktstratege Russ Mould von AJ Bell. Eine gewisse Zurückhaltung erzeugen auch die nach der Schlussglocke anstehenden Geschäftsausweise der Technologieschwergewichte Tesla, Alphabet und IBM.

Bei Gold tut sich nicht viel nach einer dreitägigen Rally. Die vorangegangenen Aufschläge wurden hauptsächlich durch eskalierende geopolitische Risiken, Optimismus über eine Lockerung der US- Geldpolitik und anhaltende Käufe der Zentralbanken gestützt, heißt es im Handel. Die Ölpreise geben indes im Vorfeld der im Tagesverlauf anstehenden US-Lagerbestandsdaten nach. Am Markt hält sich laut ING die Sorge vor einer Überversorgung im Jahresverlauf.

