Deutlicher Zuwachs

Die Beteiligungsgesellschaft MBB wird nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Umsatz soll im laufenden Jahr nun das obere Ende der angepeilten 1,0 Milliarden Euro bis 1,1 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Mittwoch in Berlin mit. Im Vorjahr hatten die Erlöse knapp eine Milliarde Euro betragen. Im ersten Halbjahr legten die Erlöse nach vorläufigen Berechnungen vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen wie FRIEDRICH VORWERK und DTS im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 545,5 Millionen Euro zu.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte in den ersten sechs Monaten um 37 Prozent auf 76 Millionen Euro nach oben. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 14,1 Prozent. Für das Gesamtjahr werde jetzt eine Marge angepeilt, die das obere Ende der Prognosespanne von 11 Prozent bis 14 Prozent (Vorjahr: 14 Prozent) erreicht. MBB will am 14. August die vollständige Halbjahresbilanz vorlegen.

Die MBB-Aktie notiert via XETRA zeitweise 6,51 Prozent im Plus bei 166,80 Euro.

