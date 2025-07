Auftrag vergeben

Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK hat einen größeren Auftrag für eine Gas-Pipeline erhalten.

Der Auftrag für eine Arbeitsgemeinschaft für die 86 Kilometer lange Pipeline ETL 182 habe ein Gesamtvolumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich, wie das SDax-Unternehmen FRIEDRICH VORWERK am Dienstag mitteilte. Die Arbeitsgemeinschaft bestehe daneben aus der österreichischen Habau Group. Die VORWERK-Aktien setzten auf die Nachricht hin ihre Rekordrally mit einem Kursanstieg um 7,22 Prozent auf 72,80 Euro fort. Allein 2025 haben die Papiere des Unternehmens bereits fast 170 Prozent zugelegt. Für die Papiere des Hauptaktionärs MBB SE ging es am Dienstag auf XETRA zuletzt 2,35 Prozent auf 147,80 Euro nach oben.

"Hintergrund der geplanten ETL 182 ist der deutlich steigende Transportbedarf

für Gas, der perspektivisch durch die neu entstehenden LNG-Importterminals

in Brunsbüttel und Stade/Bützfleth ausgelöst wird", hieß es weiter in der Mitteilung. Die ersten bauvorbereitenden Arbeiten sollen demnach in der zweiten Jahreshälfte 2025 anlaufen. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant.

