Die Aktie von Volatus Aerospace bleibt hochvolatil. Zuletzt greifen Anleger wieder beherzt bei den Aktien des Drohnenspezialisten zu.

• Volatus Aerospace gehört 2025 zu den Börsenstars

• Aktie erholt sich von kurzem Rücksetzer

• Großfinanzierung und NATO-Verteidigungsauftrag beflügeln

Volatus Aerospace setzt nach einer kurzen Unterbrechung ihre bemerkenswerte Kursrally fort. Nachdem es am Montag schon an der Heimatbörse um 14,29 Prozent auf 0,72 Dollar nach oben ging steigt die Aktie am Dienstag im Tradegate-Handel zeitweise um weitere 1,75 Prozent auf 0,46 Euro an. Seit Jahresbeginn können sich Anleger über ein Plus von fast 400 Prozent freuen.

Der kanadische Drohnenspezialist steht vor einem massiven Durchbruch im Verteidigungssektor. Das Unternehmen hat eine Finanzierungsrunde über 10 Millionen CAD angekündigt und lieferte bereits Aufklärungsdrohnen im Wert von 1,85 Millionen CAD an einen NATO-Partner. Diese strategischen Entwicklungen könnten Volatus' Position im boomenden Verteidigungsdrohnenmarkt entscheidend stärken.

Millionen-Finanzierung treibt Wachstum im Verteidigungssektor

Bereits am 10. Juli 2025 hat Volatus Aerospace eine nicht vermittelte Privatplatzierung ("LIFE Financing") von bis zu 10 Millionen CAD bekannt gegeben. Die Finanzierungsrunde soll spätestens am 16. Juli 2025 abgeschlossen werden. Mit den frischen Mitteln plant das Unternehmen den gezielten Ausbau seines Verteidigungsgeschäfts, das in den letzten Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen hat.

Ein wesentlicher Teil der Finanzierung fließt in die Erhöhung der Lagerbestände von Drohnensystemen, um der rapide wachsenden Nachfrage in den USA, Kanada und auf internationalen Märkten gerecht zu werden. Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die anhaltende Nachfragedynamik im Drohnensektor.

NATO-Verteidigungsauftrag zeigt Durchbruch bei militärischen Anwendungen

Schon Anfang Juli konnte Volatus einen bedeutenden Meilenstein verzeichnen: Das Unternehmen lieferte erfolgreich eine Flotte taktischer ISR-Drohnen (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) im Wert von etwa 1,85 Millionen CAD an ein Partnerland innerhalb der NATO aus. Diese leichten unbemannten Systeme sind mit modernster Technologie ausgestattet, darunter Wärmebild- und visuelle Sensoren für Tag- und Nachtbetrieb.

Die zunehmende Bedeutung kosteneffizienter und leistungsfähiger Aufklärungsplattformen für die NATO spiegelt sich in diesem Auftrag wider. Volatus positioniert sich damit strategisch als zentraler Akteur für Drohnenlösungen bei Verteidigungs- und Regierungspartnern. Die erfolgreiche Lieferung an einen NATO-Partner könnte als Referenz für weitere Aufträge innerhalb des Verteidigungsbündnisses dienen.

