210 Prozent Kursplus

Die Volatus-Aerospace-Aktie bleibt im Rallymodus. Der Verteidigungs-Boom und damit verbundene Großaufträge sorgen weiterhin für Auftrieb.

• Volatus-Aerospace-Aktie profitiert von Verteidigungs-Boom

• Großaufträge stützen

• Rund 210 Prozent Kurszuwachs



Drohnen-Aktie explodiert: Volatus Aerospace gewinnt NATO-Vertrag

Die Volatus Aerospace-Aktie erlebt eine explosive Rally mit einem Kursplus von rund 210 Prozent seit Jahresbeginn an der Heimatbörse in Kanada. Der jüngste Schub wurde durch einen frischen NATO-Vertrag für militärische Drohnen-Trainingsleistungen ausgelöst. Allein am Dienstag sprang das Papier vor diesem Hintergrund um weitere 21,62 Prozent in die Höhe bis auf 0,45 CAD. Parallel dazu sicherte sich das Unternehmen die Verlängerung eines kanadischen Regierungsauftrags bis März 2026, was die Wachstumsstory zusätzlich befeuert.

Am Mittwoch legt die Volatus Aerospace-Aktie an ihrer Heimatbörse in Kanada zeitweise um 20,00 Prozent auf 0,54 CAD zu.

NATO-Vertrag und Millionenaufträge treiben Kursexplosion an

Der Anfang Juli 2025 unterzeichnete Vertrag mit einem NATO-Mitgliedsstaat markiert einen bedeutenden Meilenstein für Volatus Aerospace. Die vereinbarten Trainingsleistungen umfassen hochspezialisierte Bereiche wie Geomatik, Such- und Rettungseinsätze sowie den Einsatz fortschrittlicher Sensorpayloads. Besonders wertvoll: Der Vertrag fokussiert sich auf das zukunftsträchtige Segment der BVLOS-Operationen (Beyond Visual Line-of-Sight), also Drohnenflüge außerhalb der Sichtlinie des Piloten. Die positive Nachrichtenlage hat an der Börse für Euphorie gesorgt.

Strategische Expansion durch Übernahmen und internationale Märkte

Volatus Aerospace positioniert sich zunehmend als wichtiger Player im boomenden Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Durch strategische Übernahmen von Unternehmen wie M3 Aerial und Skygate sowie die Fusion mit Drone Delivery Canada hat das Unternehmen sein Dienstleistungsportfolio und seine technische Expertise deutlich erweitert. Diese Expansionsstrategie zahlt sich nun aus, da die globale Nachfrage nach Drohnentechnologie rasant wächst.

Die Internationalisierung wird aktiv vorangetrieben: Neue Schulungszentren in Großbritannien und ein geplanter Markteintritt in Indien sind wichtige Eckpfeiler der Wachstumsstrategie. Das Management hat zudem angekündigt, dass das Unternehmen 2026 in die Gewinnzone kommen soll - ein wichtiges Signal für Investoren, die auf nachhaltige Profitabilität setzen.

Zukunftsmarkt Fracht- und Lieferdrohnen als zusätzlicher Wachstumstreiber

Neben dem Verteidigungssektor erschließt Volatus Aerospace gezielt den zukunftsträchtigen Markt für Fracht- und Lieferdrohnen. Besonders in schwer zugänglichen Regionen bietet diese Technologie enormes Potenzial. Das Unternehmen hat hierzu Partnerschaften mit spezialisierten Herstellern wie Avidrone und Natilus geschlossen, um seine Position in diesem Wachstumsmarkt zu stärken.

Diese Diversifikationsstrategie könnte sich als kluger Schachzug erweisen, da sie das Geschäftsmodell breiter aufstellt und zusätzliche Einnahmequellen erschließt. Analysten sehen Volatus Aerospace im Zuge wachsender Verteidigungsausgaben und steigender Nachfrage nach Drohnentechnologie als aussichtsreichen Akteur mit erheblichem Wachstumspotenzial.

