Kurz nach Börsendebüt

Bei Siemens Energy steht aktuell die indische Tochter Siemens Energy India im Scheinwerferlicht. Das indische Energiegeschäft des deutschen Konzerns hatte erst im Juni sein Börsendebüt gefeiert.

• Indisches Energiegeschäft von Siemens Energy seit Kurzem eigenständig

• Jefferies sieht großes Potenzial

• Auch Siemens Energy dürfte von Abspaltung profitieren

Der indische Ableger von Siemens Energy legt einen beeindruckenden Aufwärtstrend hin: Nachdem die Siemens Energy India-Aktie erst am 19. Juni 2025 mit einem Startkurs von 2.850,00 INR eigenständig an der indischen Börse notiert wurde, erreichte sie an der Börse in Bombay am Mittwoch im Handelsverlauf mit 3.159,90 INR einen neuen Höchststand. Innerhalb von nicht einmal einem Monat legte der Kurs somit um rund 10,87 Prozent zu.

Gewinnexplosion treibt Anlegeroptimismus

Die Begeisterung der Investoren wird durch überzeugende Quartalsergebnisse befeuert. Für das am 31. März 2025 beendete Quartal (Q2 GJ 2025) konnte Siemens Energy India einen Umsatzsprung von 24 Prozent gegenüber dem Vorquartal verzeichnen. Noch beeindruckender war die Entwicklung beim Nettogewinn: Hier erzielte das Unternehmen eine Steigerung von 36,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge von 19,1 Prozent zeigt zudem die fortschreitende Verbesserung der Profitabilität.

Seit der Abspaltung konzentriert sich Siemens Energy India gezielt auf Übertragungs- und Verteiltechnik sowie kleine Turbinen.

Analyst mit Kaufvotum für Siemens Energy India

Während Analysten bei der Siemens Energy-Aktie kaum noch Aufwärtspotenzial sehen, ist dies beim Anteilsschein von Siemens Energy India anders: So haben die Experten von Jefferies das Papier am Dienstag neu in die Bewertung aufgenommen und direkt eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Ihr Kursziel liegt bei 3.500,00 INR.

Die Jefferies-Analysten heben dabei die starken Wachstumsaussichten für Siemens Energy India hervor. So wird prognostiziert, dass Indiens Investitionen im Bereich Energieinfrastruktur von 18 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 2018 bis 2024 auf über 280 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 2025 bis 2030 ansteigen werden. Allein im Geschäftsjahr 2025 seien bereits Aufträge über 1,5 Billionen INR im Bereich Stromübertragung ausgeschrieben worden - eine Vervierfachung gegenüber 395 Milliarden INR aus dem Vorjahr.

Siemens Energy India positioniert sich derweil strategisch für den kommenden Boom im indischen Energiesektor. Das Unternehmen investiert 4,6 Milliarden INR, um bis Dezember 2025 seine Kapazität für Großtransformatoren zu verdoppeln und große Reaktoren ins Portfolio aufzunehmen. Diese Investition zeigt das Vertrauen des Managements in das künftige Marktwachstum.

Eigenständigkeit als Erfolgsmodell

Die Ausgliederung von Siemens Energy India als eigenständiges Unternehmen bringe laut Jefferies jedoch auch für Siemens Energy direkte Vorteile mit sich: So könne sich der Konzern nun vollständig auf das Energiegeschäft konzentrieren und könne somit zu einem Hauptprofiteur der geplanten Investitionen in Übertragungsnetze von mehr als 100 Milliarden US-Dollar werden, zitiert "Investing.com" aus der Analyse.

Am Mittwoch zeigt sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel fester und steigt zeitweise 1,03 Prozent auf 92,46 Euro.

