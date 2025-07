Frischer Schwung

BioNTech hat jüngst einen spektakulären Milliarden-Deal mit Bristol Myers Squibb geschlossen. Diese Impulse treiben die Aktie außerdem an.

Werte in diesem Artikel

• Milliarden-Deal: Zusammenarbeit mit Bristol Myers umfasst neue Krebsimmuntherapien

• Anleger setzen auf starke Pipeline und globale Expansion

• BioNTech-Aktie reagiert mit Kursplus



Wer­bung Wer­bung

Durchbruch in der Onkologie: Was den Milliardendeal so wertvoll macht

Der Anfang Juni geschlossene Deal zwischen BioNTech und dem US-Pharmariesen Bristol Myers Squibb wird von Experten als entscheidender Durchbruch in der Onkologie gewertet. BioNTech erhält für die weltweiten Vermarktungsrechte und die gemeinsame Entwicklung des bispezifischen Antikörpers BNT327 eine sofortige Zahlung von 1,5 Milliarden US-Dollar. Besonders bemerkenswert: Bei Fortbestehen der Allianz bis 2028 sind weitere 2 Milliarden US-Dollar an sogenannten "Jubiläumszahlungen" möglich.

Vom Corona-Star zum Onkologie-Giganten: BioNTechs strategische Neuausrichtung

Wer­bung Wer­bung

Die Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb markiert einen Paradigmenwechsel in der Unternehmensstrategie von BioNTech. Nach dem enormen Erfolg mit dem Corona-Impfstoff positioniert sich das Unternehmen nun als globaler Player in der Krebsforschung. Diese Neuausrichtung kommt bei Investoren offensichtlich gut an, wie die positive Kursentwicklung belegt.

Marktauswirkungen und Zukunftsperspektiven

Die Nachricht vom Milliardendeal hat die BioNTech-Aktie an der NASDAQ deutlich beflügelt. Auf Monatssicht steht ein Aufschlag von fast sechs Prozent an der Kurstafel, zuletzt konnte das Papier am Dienstag um 1,46 Prozent auf 111,66 US-Dollar zulegen. Vorbörslich ebbte die Euphorie dann allerdings etwas ab, die BioNTech-Aktie verliert zeitweise 0,23 Prozent auf 111,40 US-Dollar.

Beobachter sehen in der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb einen entscheidenden Schritt für BioNTechs langfristige Wachstumsstrategie jenseits des Corona-Geschäfts. Die hohen Erwartungen an BNT327 als potenziellen Blockbuster in mehreren großen Krebsindikationen könnten die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einleiten.

Wer­bung Wer­bung

Durch die milliardenschwere Kooperation wird BioNTech nun verstärkt als internationaler Onkologie-Player wahrgenommen, was dem Unternehmen neue Türen in einem Markt mit enormem Wachstumspotenzial öffnet. Die finanziellen Mittel aus dem Deal stärken zudem BioNTechs Position, um weitere innovative Therapien zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Redaktion finanzen.net