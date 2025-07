Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste

Kursverlauf

Der Dow Jones notiert derzeit im Minus.

Werte in diesem Artikel

Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 44.628,17 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,184 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,244 Prozent auf 44.946,98 Punkte an der Kurstafel, nach 44.837,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 44.883,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44.584,22 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43.819,27 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 40.527,62 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 29.07.2024, den Stand von 40.539,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 5,27 Prozent. Bei 45.054,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 1,50 Prozent auf 258,74 USD), Coca-Cola (+ 1,25 Prozent auf 68,94 USD), Goldman Sachs (+ 1,04 Prozent auf 731,15 USD), Johnson Johnson (+ 1,02 Prozent auf 167,92 USD) und Walmart (+ 0,76 Prozent auf 98,35 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-5,18 Prozent auf 267,50 USD), Boeing (-3,98 Prozent auf 226,99 USD), Merck (-3,44 Prozent auf 81,17 USD), Caterpillar (-1,81 Prozent auf 425,12 USD) und Honeywell (-1,23 Prozent auf 222,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 18.476.941 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,732 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net