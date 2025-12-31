DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.327 -0,4%Bitcoin74.593 -0,9%Euro1,1743 ±-0,0%Öl60,69 -1,9%Gold4.310 -0,7%
Marktüberblick Rohstoffe

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt

31.12.25 20:43 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.982,41 USD 16,87 USD 0,57%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,08%
News
Bleipreis
1.979,35 USD 24,70 USD 1,26%
News
Dieselpreis Benzin
1,60 EUR 0,01 EUR 0,88%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,45 EUR -0,60 EUR -0,68%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,72 USD -0,25 USD -6,29%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.309,91 USD -28,92 USD -0,67%
News
Haferpreis
3,03 USD -0,02 USD -0,49%
News
Heizölpreis
56,00 USD -0,79 USD -1,40%
News
Holzpreis
539,00 USD -1,00 USD -0,19%
News
Kaffeepreis
3,49 USD -0,01 USD -0,41%
News
Kakaopreis
4.377,00 GBP 1,00 GBP 0,02%
News
Kohlepreis
96,90 USD 0,15 USD 0,16%
News
Kupferpreis
12.510,85 USD 205,00 USD 1,67%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD 0,01 USD 0,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD USD -0,44%
News
Maispreis
4,41 USD 0,01 USD 0,11%
News
Mastrindpreis
3,50 USD 0,01 USD 0,20%
News
Milchpreis
15,22 USD -0,66 USD -4,16%
News
Naphthapreis (European)
504,77 USD -0,35 USD -0,07%
News
Nickelpreis
16.469,00 USD 620,00 USD 3,91%
News
Ölpreis (Brent)
60,68 USD -1,20 USD -1,94%
News
Ölpreis (WTI)
57,38 USD -0,57 USD -0,98%
News
Orangensaftpreis
2,05 USD 0,04 USD 1,96%
News
Palladiumpreis
1.592,50 USD -57,50 USD -3,48%
News
Palmölpreis
3.998,00 MYR -10,00 MYR -0,25%
News
Platinpreis
2.004,50 USD -225,50 USD -10,11%
News
Rapspreis
453,25 EUR 0,75 EUR 0,17%
News
Reispreis
9,60 USD 0,12 USD 1,21%
News
Silberpreis
70,56 USD -5,69 USD -7,46%
News
Sojabohnenmehlpreis
294,50 USD -2,20 USD -0,74%
News
Sojabohnenölpreis
0,48 USD -0,01 USD -1,76%
News
Sojabohnenpreis
10,31 USD -0,15 USD -1,43%
News
Super Benzin
1,66 EUR 0,01 EUR 0,55%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,75 EUR EUR
News
Zinkpreis
3.098,65 USD 42,75 USD 1,40%
News
Zinnpreis
41.601,00 USD -1.099,00 USD -2,57%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,15%
News

Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -0,64 Prozent auf 4.311,15 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.338,83 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -7,30 Prozent auf 70,68 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 76,25 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -10,09 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 2.005,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 2.230,00 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Mittwochabend nach. Um -3,52 Prozent auf 1.592,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.650,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -1,70 Prozent auf 60,83 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 61,33 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -1,21 Prozent auf 57,25 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 57,95 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,08 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,64 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Haferpreis um -0,49 Prozent auf 3,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,05 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis bergab. Um 19:30 Uhr steht ein Minus von -0,41 Prozent auf 3,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kaffeepreis noch bei 3,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,36 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 19:00 Uhr auf 2,32 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,31 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,41 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,11 Prozent.

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,20 Prozent auf 3,50 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,50 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Orangensaftpreis bergauf. Der Orangensaftpreis steigt 1,96 Prozent auf 2,05 US-Dollar, nach 2,02 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -1,43 Prozent auf 10,31 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,46 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,74 Prozent auf 294,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 296,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -1,76 Prozent niedriger bei 0,48 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,49 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:05 Uhr auf. Es geht 1,15 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,15 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -6,57 Prozent auf 3,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,97 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -0,44 Prozent auf 0,85 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 20:10 Uhr fällt der Milchpreis um -4,16 Prozent auf 15,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 15,88 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,40 Prozent auf 56,00 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 56,80 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 1,21 Prozent auf 9,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 9,48 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,19 Prozent auf 539,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 540,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

