So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt

Marktüberblick Rohstoffe

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -0,64 Prozent auf 4.311,15 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.338,83 US-Dollar gestanden hatte.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -7,30 Prozent auf 70,68 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 76,25 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -10,09 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 2.005,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 2.230,00 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Mittwochabend nach. Um -3,52 Prozent auf 1.592,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.650,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -1,70 Prozent auf 60,83 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 61,33 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -1,21 Prozent auf 57,25 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 57,95 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,08 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,64 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Haferpreis um -0,49 Prozent auf 3,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,05 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis bergab. Um 19:30 Uhr steht ein Minus von -0,41 Prozent auf 3,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kaffeepreis noch bei 3,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,36 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 19:00 Uhr auf 2,32 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,31 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,41 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,11 Prozent.

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,20 Prozent auf 3,50 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,50 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Orangensaftpreis bergauf. Der Orangensaftpreis steigt 1,96 Prozent auf 2,05 US-Dollar, nach 2,02 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -1,43 Prozent auf 10,31 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,46 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,74 Prozent auf 294,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 296,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -1,76 Prozent niedriger bei 0,48 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,49 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:05 Uhr auf. Es geht 1,15 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,15 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -6,57 Prozent auf 3,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,97 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -0,44 Prozent auf 0,85 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 20:10 Uhr fällt der Milchpreis um -4,16 Prozent auf 15,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 15,88 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,40 Prozent auf 56,00 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 56,80 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 1,21 Prozent auf 9,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 9,48 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,19 Prozent auf 539,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 540,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net