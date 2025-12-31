Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags leichter

Kursentwicklung

Am Mittwoch halten sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,19 Prozent auf 25.414,66 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 25.464,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25.462,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25.346,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25.483,77 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,187 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.434,89 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 24.679,99 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 21.012,17 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,16 Prozent zu. Bei 26.182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 0,79 Prozent auf 189,03 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 0,62 Prozent auf 216,68 USD), ON Semiconductor (+ 0,48 Prozent auf 54,50 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 0,37 Prozent auf 455,40 USD) und Netflix (+ 0,34 Prozent auf 94,10 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Micron Technology (-1,51 Prozent auf 288,22 USD), KLA-Tencor (-1,37 Prozent auf 1.226,65 USD), Mondelez (-1,31 Prozent auf 54,09 USD), AppLovin (-1,30 Prozent auf 684,66 USD) und Marvell Technology (-1,24 Prozent auf 85,68 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9.269.048 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,897 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

