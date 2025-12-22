Dollar-Vorherrschaft

China stellt die globale Finanzwelt auf den Kopf: Das könnte die Einführung eines teilweise goldgedeckten Yuan mit sich bringen.

• China legt Goldreserven offen

• Teilweise Gold-gedeckter Yuan fordert Vorherrschaft des Dollars heraus?

• Yuan und Gold vor Anstieg?



Ein Gold-gedeckter Yuan

Mit einer spektakulären Ankündigung sorgte China weltweit für Aufsehen: Das Land hat geprüfte Goldreserven offengelegt, die deutlich über den bisherigen offiziellen Beständen liegen - genug, um die Goldreserven der USA zu übertreffen. Kurz darauf folgte die nächste Überraschung: Der Offshore-Yuan (CNH) wird teilweise durch Gold gedeckt. Inhaber können ihre CNH künftig in physisches Gold eintauschen. Der Umrechnungskurs orientiert sich dabei an einem USD/CNH-Verhältnis von rund 5,0 und signalisiert damit eine deutliche Aufwertung der chinesischen Währung gegenüber dem vorherigen Niveau um 7,0.

Die "Outrageous Prediction" von Saxo Bank

Mit dieser Maßnahme rückt China seine Finanzzentren Shanghai, Shenzhen und Hongkong ins Zentrum eines potenziell neuen, goldbasierten Geldsystems, wie die Saxo Bank in ihren Outrageous Predictions erklärt. Die Dänen entwerfen in diesen Outrageous Predictions einmal jährlich provokante Zukunftsszenarien - weniger als konkrete Prognosen, sondern vielmehr als kreative Stresstests für Wirtschaft, Märkte, Technologie und Politik.

Für 2026 steht dabei auch eine der dramatischsten Veränderungen der globalen Finanzlandschaft im Fokus: Pekings "goldener Yuan" soll die jahrzehntelange Dominanz des US-Dollars herausfordern und den Goldpreis auf eine neue Rekordmarke steigen lassen.

Der sogenannte "goldene Yuan" verspreche mehr Stabilität und Unabhängigkeit von westlichen Finanzstrukturen, Kreditratings und US-Zentralbankpolitik. Zunächst soll das System nur im Ausland - etwa in Hongkong und Singapur - gelten, während der Binnen-Yuan weiterhin staatlich reguliert bleibt. Grundlage ist ein Währungskorb mit Gold als Hauptkomponente, ergänzt durch US-Staatsanleihen und Rohstoffe, um Schwankungen abzufedern.

China könnte Ölproduzenten und asiatischen Zentralbanken zudem Gold-Yuan-Swap-Linien anbieten und Rohstoffgeschäfte ermöglichen - etwa Öl- und Kupferkontrakte -, die in Gold abgerechnet werden. So könnten Partnerstaaten zunehmend ohne den US-Dollar handeln. Mit wachsendem Vertrauen in das System verlagern sich mehr Energie- und Rohstofftransaktionen in den Yuan, während Investoren ihre US-Staatsanleihenbestände reduzieren. In der Folge würde der Goldpreis auf über 6.000 US-Dollar ansteigen, der Dollar würde an globalem Einfluss verlieren, und der "goldene Yuan" etabliere sich als zweite Leitwährung neben dem US-Dollar - nicht als Ersatz, sondern als ernsthafte Alternative.

Yuan im Aufwind: Investmenthäuser erwarten Rückkehr unter 7 Yuan je Dollar

Mehrere große Investmenthäuser rechnen 2026 jedoch ebenfalls mit einer weiteren Aufwertung des chinesischen Yuan, so Reuters. Im neuen Jahr könnte die Währung laut einem Konsens von neun Banken erstmals seit 2023 wieder die Marke von 7 Yuan pro US-Dollar unterschreiten.

Die Prognosen stützen sich auf sinkende Zinsunterschiede zwischen China und den USA, eine stabile Geldpolitik der chinesischen Zentralbank (PBOC) sowie auf eine Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Laut Goldman Sachs dürfte die Aufwertung des Yuan zwar schrittweise und volatil verlaufen, könne aber durch Exportrepatriierungen weiter Fahrt aufnehmen. ING erwartet, dass die PBOC den Kurs in einer Spanne zwischen 6,90 und 7,30 stabil hält, da Währungsstabilität für mehrere politische Ziele entscheidend sei.

Goldman Sachs sieht den chinesischen Yuan zudem deutlich unterbewertet und zählt ihn zu den aussichtsreichsten Devisen weltweit, wie cryptopolitan berichtet. Nach Berechnungen der Bank liegt der faire Wert der Währung rund 25 Prozent über dem aktuellen Niveau, was einem theoretischen Wechselkurs von etwa 5 Yuan je US-Dollar entspräche - gegenüber derzeit rund 7,06. Entsprechend erwartet Goldman bis 2026 eine deutlich stärkere Aufwertung, als es die Terminmärkte derzeit einpreisen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.