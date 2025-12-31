DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.326 -0,4%Bitcoin74.593 -0,9%Euro1,1743 ±-0,0%Öl60,69 -1,9%Gold4.310 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

S&P 500-Handel aktuell: So steht der S&P 500 nachmittags

31.12.25 20:02 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: So steht der S&P 500 nachmittags | finanzen.net

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clorox
85,00 EUR 1,00 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Host Hotels & Resorts Inc.
15,40 EUR 0,30 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lyondellbasell Industries N.V.
36,11 EUR -0,83 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
252,25 EUR 3,05 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
26,63 EUR 0,31 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Molina Healthcare
143,05 EUR 3,70 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
52,27 EUR 0,37 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,36 EUR 0,46 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Organon & Company
6,02 EUR 0,00 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TransDigm Group IncShs
1.111,00 EUR 9,50 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Under Armour Inc.
4,11 EUR 0,11 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Universal Health Services Inc.
192,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.870,3 PKT -25,9 PKT -0,38%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,15 Prozent im Minus bei 6.885,86 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 54,980 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,045 Prozent auf 6.899,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6.896,24 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.901,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6.868,98 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,257 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, stand der S&P 500 bei 6.849,09 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 6.688,46 Punkten. Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 5.881,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,33 Prozent aufwärts. Bei 6.945,77 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Nike (+ 4,49 Prozent auf 63,94 USD), Molina Healthcare (+ 2,09 Prozent auf 174,22 USD), TransDigm Group (+ 1,45 Prozent auf 1.335,52 USD), Organon Company (+ 1,05 Prozent auf 7,21 USD) und Clorox (+ 0,89 Prozent auf 101,71 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Universal Health Services (-2,65 Prozent auf 219,09 USD), Under Armour (-2,43 Prozent auf 4,81 USD), Host Hotels Resorts (-2,41 Prozent auf 17,85 USD), Under Armour (-2,33 Prozent auf 5,02 USD) und Moderna (-2,24 Prozent auf 29,73 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.269.048 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,56 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Clorox und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clorox

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clorox

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen