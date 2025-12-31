S&P 500-Handel aktuell: So steht der S&P 500 nachmittags

Kursentwicklung

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,15 Prozent im Minus bei 6.885,86 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 54,980 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,045 Prozent auf 6.899,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6.896,24 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.901,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6.868,98 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,257 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, stand der S&P 500 bei 6.849,09 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 6.688,46 Punkten. Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 5.881,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,33 Prozent aufwärts. Bei 6.945,77 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Nike (+ 4,49 Prozent auf 63,94 USD), Molina Healthcare (+ 2,09 Prozent auf 174,22 USD), TransDigm Group (+ 1,45 Prozent auf 1.335,52 USD), Organon Company (+ 1,05 Prozent auf 7,21 USD) und Clorox (+ 0,89 Prozent auf 101,71 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Universal Health Services (-2,65 Prozent auf 219,09 USD), Under Armour (-2,43 Prozent auf 4,81 USD), Host Hotels Resorts (-2,41 Prozent auf 17,85 USD), Under Armour (-2,33 Prozent auf 5,02 USD) und Moderna (-2,24 Prozent auf 29,73 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.269.048 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,56 Prozent an der Spitze im Index.

