Analysten im Fokus

Die Aktien von Siemens Energy haben am Dienstagmorgen mit 99,10 Euro ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Dann ging den Papieren des zweitbesten DAX-Wertes des laufenden Jahres allerdings die Luft und aus; Anleger nahmen einige Gewinne mit.

Letztlich lagen die Papiere von Siemens Energy via XETRA kräftige 5,79 Prozent im Minus bei 92,38 Euro. Dabei zeigte sich Analyst Akash Gupta von JPMorgan in einem aktuellen Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang August optimistisch für den Energietechnikkonzern. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) dürfte das dritte Geschäftsquartal erneut gut gewesen sein, so Gupta.

Die Kursziele der meisten Experten hat die Kursrally inzwischen aber überholt - auch das von Gupta. Er hob es zwar deutlich an, signalisiert allerdings mit 78 Euro derzeit kein Potenzial mehr und bleibt folglich "Neutral". Gael de-Bray von der Deutschen Bank hatte sein Ziel im Juni zweimal nach oben geschraubt und zuletzt 100 Euro angesetzt. Hier liegt auch Goldman Sachs. HSBC ging am Morgen jedoch auf 108 Euro nach oben.

Siemens Energy hatten im Juni und im zweiten Quartal einen starken Lauf. Mit plus 15 beziehungsweise plus 82 Prozent rannten sie dem Dax deutlich davon. Auftrieb liefert immer wieder Fantasie im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), deren Rechenleistungen enorme Energieanforderungen stellt.

FRANKFURT (dpa-AFX)