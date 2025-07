Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 92,06 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 92,06 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 91,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 538.832 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 7,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 22,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,04 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,072 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,96 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,42 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

