Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 92,62 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 92,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 92,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 92,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,04 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.799 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 99,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,00 Prozent. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 76,18 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,072 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

