Die Aussicht auf einen Deal im Handelskonflikt zwischen den USA und der Schweiz hat am Freitag in Zürich die Aktien von Pharmaunternehmen angetrieben.

Grund ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Schweizer Pharmawerte von zusätzlichen Zöllen ausgenommen werden könnten. Dank der Gewinne der Pharmaschwergewichte drehte der Leitindex SMI moderat ins Plus.

Am Nachmittag notierten die Aktien von Novartis 1,6 Prozent höher. Die Papiere von Roche drehten in die Gewinnzone und stiegen zuletzt um 1,2 Prozent. Sandoz zogen um 2,4 Prozent an.

Laut dem Bericht von Bloomberg könnten Pharmaunternehmen in den Zollverhandlungen zwischen den USA und der Schweiz von zusätzlichen Zöllen ausgenommen werden. Bloomberg beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Noch seien die Verhandlungen aber nicht abgeschlossen und eine Zustimmung von US-Präsident Donald Trump stehe auch noch aus, hieß es in dem Bericht weiter.

ZÜRICH (dpa-AFX)