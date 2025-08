DAX aktuell

Der deutsche Leitindex dürfte schwächer in den neuen Monat starten. Dabei droht auch der Rückfall unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten.

Der DAX wird am Freitag im Minus erwartet. In vorbörslichen Indikationen verliert er zeitweise 0,8 Prozent auf 23.877 Punkte.

Am Vortag hatte er um 0,81 Prozent auf 24.065,47 Zähler nachgegeben, die runde Kursmarke damit aber noch verteidigt. Das scheint vor dem Wochenende nun nicht mehr möglich zu sein.

Wer­bung Wer­bung

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht, das in der neuen Woche zeitweise wieder etwas näher gerückt war. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern.

Aktienrally in Europa vor dem Stillstand?

Durchwachsene Geschäftszahlen deutscher Unternehmen und etwas ernüchternde Signale von der US-Geldpolitik hatten am Vortag schon belastet. In der laufenden Berichtssaison hinkten europäische Unternehmen beim Gewinnwachstum je Aktie den US-amerikanischen hinterher, schrieb Stratege Mislav Matejka von JPMorgan. Dies stütze seine frühere Einschätzung, dass die Aktien-Rally in der Eurozone wohl zum Stillstand komme.

Weißes Haus mit neuer Zoll-Liste

Am heutigen Freitag endete die Frist, die US-Präsident Donald Trump vielen Ländern gesetzt hatte, um Handelsangebote zu machen, wenn sie die angedrohten Zölle vermeiden wollen. Doch schon kurz vor Fristende verhängte das Weiße Haus zahlreiche neue Zölle. Die neuen US-Zölle für Importe aus dem Ausland treten allerdings laut einem Regierungsbeamten erst am 7. August in Kraft, und nicht bereits an diesem Freitag. Man wolle so mehr Zeit dafür lassen, die neuen Regeln umzusetzen.

Daten vom US-Arbeitsmarkt voraus

Wer­bung Wer­bung

Im Blick steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht (14:30 Uhr), der stark ausfallen und damit den Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed einen weiteren Dämpfer verpassen könnte. "Neben dem Zuwachs an Arbeitsplätzen und der Arbeitslosenquote wird sich die Fed vor allem für die Lohnsteigerungen interessieren", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

"Ein starker Lohnzuwachs ist neben den Zöllen die zweite mögliche Quelle für ein erneutes Aufflammen der Inflation." Nur ein schwacher Arbeitsmarktbericht dürfte die Tür für eine Zinssenkung bereits im September öffnen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires