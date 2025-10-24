Sanofi-Aktie gefragt: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
Der Arzneimittelhersteller Sanofi hat auch im dritten Quartal von seinem Kassenschlager Dupixent profitiert.
Das Blockbuster-Medikament, das etwa bei Asthma und Neurodermitis zum Einsatz kommt, knackte mit einem Zuwachs von über einem Viertel erstmals in einem Quartal die 4 Milliarden Euro Umsatzmarke, wie Sanofi am Freitag in Paris mitteilte. Insgesamt wuchsen die Erlöse der Franzosen zwar nicht so stark, dafür schnitten sie beim operativen Gewinn besser ab, als am Markt erwartet worden war.
Der konzernweite Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 2,3 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro, wobei Wechselkurse negative Auswirkungen hatten, da etwa die USA ein wichtiger Markt für Sanofi ist. Der Gewinn aus dem Tagesgeschäft legte ähnlich stark zu auf 4,4 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn stieg um 4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Die Jahresziele bestätigte Konzernchef Paul Hudson.
Sanofi-Aktie gefragt
An der Euronext in Paris gewinnt die Sanofi-Aktie zeitweise 2,81 Prozent auf 89,04 Euro. Sie brach damit über die obere Begrenzung der Seitwärtsspanne der vergangenen Monate nach oben aus.
Die Analysten von Jefferies sprachen von einem etwas besser als erwarteten Umsatz im dritten Quartal. Noch deutlicher habe der Gewinn je Aktie die Schätzungen übertroffen. Die Experten von JPMorgan verwiesen auf die Aussagen für das kommende Jahr. Diese deuteten auf profitables Wachstum hin./mf/jha/
PARIS (dpa-AFX)
