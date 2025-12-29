DAX24.342 ±0,0%Est505.756 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +4,5%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.404 -0,2%Euro1,1771 ±-0,0%Öl61,84 +1,7%Gold4.451 -1,8%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

29.12.25 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
82,23 EUR 0,21 EUR 0,26%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein offizielles Schreiben der US-Gesundheitsbehörde FDA zum Wirkstoff Tolebrutinib von Sanofi werfe einige schwerwiegende Fragen hinsichtlich der Aussagen des Pharmakonzerns auf, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte die Stimmung für die Aktien weiterhin belasten. Das Schreiben habe zudem negative Auswirkungen auf den Wirkstoff Fenebrutinob von Roche./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

