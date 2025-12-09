Sanofi Aktie
Marktkap. 101,38 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach mehreren Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Sowohl der Forschungsmisserfolg in der einen MS-Form (PPMS), als auch die weitere Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung in der anderen (nrSPMS) seien enttäuschend, schrieb Shirley Chen am Montag. Sie hatte für beide Indikationen einen Risiko-adjustierten Umsatz von 3,2 Milliarden Euro in ihrem Bewertungsmodell. Dies entspreche 3 Prozent des Kapitalwerts der Franzosen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Overweight
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
81,08 €
|Abst. Kursziel*:
29,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
81,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,15%
|
Analyst Name:
Shirley Chen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
